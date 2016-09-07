اليابان تتعهد بتقديم 440 مليون دولار لجهود مكافحة الإرهاب في آسيا

قال متحدث حكومي إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي تعهد اليوم الأربعاء بتقديم 440 مليون دولار لمساعدة الدول الآسيوية في تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الهجمات الكبرى.

وحملت الشرطة متمردين على صلة بداعش مسؤولية هجوم وقع الأسبوع الماضي في مسقط رأس الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وأسفر عن مقتل 14 شخصًا.

ونقل كويتشي هاجيودا نائب أمين مجلس الوزراء عن آبي قوله في اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» “في أول دعم نقدمه لخطوات مكافحة الإرهاب والتطرف في آسيا سننفذ برنامج مساعدات بقيمة 45 مليار ين خلال الثلاث سنوات المقبلة.”

ولم يتضح أي الدول الآسيوية التي ستتلقى المساعدات لكن الخطة تشمل إجراءات مثل تقديم أنظمة حديثة للتعرف على بيانات الهوية‭‭‭ ‬‬‬ ومعدات متطورة لرصد المتفجرات.