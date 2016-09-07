الجامعة البريطانية تحتفل بمشروعات تخرج طلابها

نظمت الجامعة البريطانية بمصر، اليوم الأربعاء، حفل مشروعات التخرج، والذي ضم إلى جانب نقابة المهندسن، مركز بحوث البناء والإسكان، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور هاني سراج الدين نيابة عن رئيس مركز بحوث البناء والإسكان.

وفي بداية فعاليات الحفل، قام الدكتور يحيى بهاء الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، بتقديم استعراض مرئي لكليات الجامعة وأقسام كل كلية وما تحتويه من أقسام ومعامل، مشيرًا إلى أن الجامعة أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع جهات ومنظمات تعليمية مختلفة.

وأشاد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بالدور الذي قامت به الجامعة البريطانية، حيث جمعت بين كبار الجهات الصناعية والتعليمية، والذي من شأنه دفع عجلة تطوير التعليم والتدريب، وهو الدور الذي تتبناه نقابة المهندسين، لما للتدريب من فوائد كبيرة تعود على الشباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف «النبراوي» أن نقابة المهندسين تشارك وتدعم كل من يتحرك في إطار تطوير التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن فكرة تلاقي الجهات الصناعية والتعليمية في فعالية واحدة، هي فكرة جيدة، يجب أن تعمم في جميع الجامعات، ما يصب في مصلحة الخريجين والاستفادة الحقيقية من مشروعاتهم، التي تحمل أفكارًا جيدة.

وحرص الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجيد حسن عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أحمد يحيى راشد أستاذ قسم الهندسة المعمارية بالكلية، بصحبة نقيب المهندسين على الأطلاع على مشروعات الطلبة الخريجيين ضمن فعاليات الاحتفال بمشروعات التخرج لعام 2016.

المراسل : عمر جمال