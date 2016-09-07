بالصور..«محافظ قنا» يطمئن علي مصابي حادث تصادم ميكروباص بالصحراوى الغربى

توجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلي مستشفي الأقصر الدولي، للاطمئنان علي حالة المصابين، من محافظة قنا في الحادث الذي وقع أثر تصادم سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، وسيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – الأقصر”، بمركز إسنا جنوب الأقصر.

وأشار الهجان، أن الحادث أسفر عن إصابة 24 مواطن من مدينة فرشوط، تم نقل 13 منهم إلي مستشفي الأقصر الدولي، وخرجت منهم حالتين بعد تلقيهم العلاج وتم حجز حالة أخري بالعناية المركزة، وإصابة 8 حالات بكسور وكدمات وحالتهم مستقرة، إضافة إلي تحويل حالتين إلي مستشفي الأقصر العام لاستكمال علاجهم، بينما تم نقل 11 مصاب إلى مستشفى إسنا المركزى، وتم تقديم العلاج اللازم لهم وقد غادروا المستشفي بعد تماثلهم للشفاء.

واطمئن المحافظ، علي توفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وما تم من عمل فحوصات طبية لازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء.