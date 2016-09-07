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هجوم بفأس وسكين على شرطيين برتغاليين ومقتل المهاجم

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هجوم بفأس وسكين على شرطيين برتغاليين ومقتل المهاجم هجوم بفأس وسكين على شرطيين برتغاليين ومقتل المهاجم

الشرطة البرتغالية

هاجم رجل بفأس وسكين شرطيين أرادا التحقق من هويته الأربعاء في مويتا جنوب لشبونة، فأصاب أحدهما بجروح بالغة قبل أن يخرج الأخير سلاحه ويردي المهاجم، بحسب الشرطة البرتغالية.

وقالت متحدثة باسم شرطة الأمن العام لـ«فرانس برس» أن “الشرطيين اشتبها بصدور مذكرة توقيف بحق الشخص وأرادا التأكد من هويته”، مستبعدة أى فرضية ارهابية.

وبعدما رفض إبراز أوراقه، اخرج الرجل فأسا وسكينا واصاب احد الشرطيين بجروح بالغة قرب عنقه، لكن المصدر أكد أن حياته ليست في خطر فيما أصيب الشرطي الآخر بكسر في ذراعه.

وقال قائد الشرطة المحلية مانويل فيولا دا سيلفا للتلفزيون البرتغالي أن “الشرطي الجريح استخدم سلاحه في دفاع مشروع عن النفس وقتل الشخص”.

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