«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 554 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 554 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 354,500 مليون درهم.

الفرحة فرحتان

> وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قُبيل عيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين حيث ركزت الأجندة الوطنية 2021 على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة.

> وأشار رئيس مجلس إدارة البرنامج، إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين. وأضاف النعيمي أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين، ولا سيما أن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

معايير بيئية

> من جانبها قالت المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام البرنامج، إن البرنامج طرح أمس في اجتماع مجلس الإدارة السادس مذكرة بشأن اعتماد طرح مشروعات المجمعات السكنية المستقبلية بمعايير بيئية جديدة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستفيدين، وأضافت: «البرنامج حريص على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة وذلك تحقيقاً لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام».

مشروع المنتزي

> وأضافت الفندي أنه تم الانتهاء من وثائق طرح مناقصة مشروع المنتزي في إمارة عجمان والذي يضم 792 مسكناً، على أن يتم تقديم وثائق المناقصة في الربع الأول من عام 2017، حيث إن المشروع يحتوي على أربعة نماذج جديدة، وذلك نظراً للطلب المتزايد على المسكن الحكومي في امارة عجمان لأن الحكومة لا توفر الأراضي المنفصلة، وأشارت إلى أنه تم الاجتماع مع الجهات الخدمية التي توفر الخدمات من مساجد وغيرها وتم وضع التصور الكامل للمشروع والخدمات.

المشاريع المستقبلية

> وأضافت أن من المشاريع التي سيتم العمل فيها خلال العام المقبل 2017 المنتزي في إمارة عجمان والسيوح 16 في الشارقة، والخوانيج في دبي وبطين السمر 2 في رأس الخيمة.

الدعم السكني

> وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 476 قرضاً و56 منحة سكنية وتنوعت ما بين 344 من فئة بناء جديد و67 من فئة استكمال مسكن و37 من فئة إضافة إلى مسكن و11 من فئة صيانة مسكن و11 من فئة شراء مسكن و62 من فئة مسكن حكومي.

بناء جديد

> وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 344 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 236 مليون درهم، وتعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

استكمال مسكن

> كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 67 من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة 42 مليون درهم، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة من دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن من دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخرساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة إلى مسكن

> وتضم الدفعة أسماء 37 من مستحقي فئة إضافة إلى مسكن بقيمة 18 مليون درهم، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق إلى المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة صيانة مسكن

> وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 2,150 مليون درهم، وتعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن وتجنباً لحدوث أضرار في المستقبل.

فئة شراء مسكن

> وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 8 ملايين درهم، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

فئة مسكن حكومي

> اعتمد البرنامج أسماء 62 من مستحقي فئة مسكن حكومي بقيمة 38,400 مليون درهم، ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أبرز أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.

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