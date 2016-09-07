بالصور..«محافظ سوهاج» يشهد مراسم صلح بين عائلتين بمركز المراغة‎

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الصلح الذي تم اليوم بقرية بناويط بمركز المراغة، بين آلـ فزاع ببناويط، وآلـ عبد الكريم بفزارة، بحضور اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، وواللواء خالد الشاذلي مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، و اللواء حسن محمود نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، و العميد أحمد أبو حساب، والنائب هشام الشطوري، والنائب همام العادلي، وفضيلة الشيخ صبري السيد علي مدير أوقاف المراغة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط حضور جماهيرى كبير من أبناء القرية، والقرى المجاورة الذين حضروا للمشاركة فى مراسم الصلح.

وتوجه المحافظ بالشكر لأبناء العائلتين، مؤكدًا على أن التنمية لا تأتي إلا بعد الأمن والأمان، كما وجه الشكر للجنة المصالحات بالمحافظة، ورجال الأمن، ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح، داعيًا إلى طرح الخلافات، ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لابناءنا.

وأعلن المحافظ عن مجموعة من الخدمات الجارى تنفيذها في القرية، كما وعد سيادته العائلتين بتنفيذ جميع مطالبهم، حيث طلب الأهالي استكمال مشروع الصرف الصحي وتشغيل مبني الحماية المدنية بالمركز، حيث أن المبني مكتمل وبه سيارة إطفاء، ولكن يحتاج لعدد من السائقين، وتمت استجابة مطلبهم بتوفير عدد من السائقين لخدمة القرية.

ومن جانبه توجه اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج، بالشكر لأهالى العائلتين ولكل القائمين على ملف المصالحات بالمحافظة، مؤكدًا على أن هذا الملف يتطلب تكاتف الجميع.

ويذكر أن لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية، ساهموا بشكل كبير فى إنهاء هذه الخصومة الثأرية، والتي تعود لقرابة العامين، أثر مشاجره بعض الأهالي من العائلتين، وقد تم تقديم القوده وتم الصلح بتراضي من العائلتين، وأدي الطرفان القسم الخاص بالصلح، وأسدل الستار على هذه الخصومة وسط فرحة عارمة سيطرت على أهالى القرية جميعًا.