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نائب رئيس الوزراء: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر فى سوريا

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نائب رئيس الوزراء: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر فى سوريا نائب رئيس الوزراء: القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر فى سوريا

>اسطنبول (رويترز)

قال نور الدين جانيكلى نائب رئيس وزراء تركيا اليوم الأربعاء إن القوات المدعومة من تركيا قد تتوغل لعمق أكبر فى سوريا بعدما قامت بتأمين شريط من الأرض بطول 90 كيلومترا على الحدود التركية، وقال جانيكلى للصحفيين فى أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أيضا إن 110 من مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد قد قتلوا منذ أن بدأت تركيا عمليتها العسكرية فى شمال سوريا.

وفى الحملة التى أطلق عليها اسم "درع الفرات" طردت قوات تركية وحلفاء لها من المعارضة السورية المسلحة تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة المتاخمة لتركيا. وتريد أنقرة كبح تقدم المسلحين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة فى المنطقة.

وقال جانيكلى أيضا إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب 19 منذ بدء العملية فى سوريا.وذكر أن الرئيس التركى طيب إردوغان أبلغ نظيره الأمريكى باراك أوباما بأنه ينظر بشكل إيجابى إلى مسألة القيام بعملية مشتركة فى الرقة بسوريا.


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