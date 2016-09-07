22 سبتمبر.. توقيع الكشف الطبي على الطلبة الجدد بـ«آداب الوادي الجديد»‎

مراسل «ONA»:

قالت مروة مصطفى، مدير إدارة شئون الطلاب والتعليم بكلية الآداب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، إنه تم تحديد يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري كموعدٍ لإجراء الكشف الطبي للطلبة الجدد المتقدمين للكلية، للعام الجامعي 2016/2017 .

وأكدت مروة، في بيان صادر عنها اليوم، أنه علي الطلبة المتقدمين للكشف الطبي تقديم ملف به أصل شهادة الميلاد، وأصل شهاد الثانوية العامة، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، و 6 صور شخصية مقاس 4×6 ، وبالنسبة للذكور مواليد 1998 عليهم تقديم نموذج 2 جند من القسم التابع له، وبالنسبة لمواليد 1997 عليه تقديم نموذجي 2، 6 جند .

وأضافت، أن عدد المتقدمين حاليا للكلية 136 طالبً وطالبة بالنسبة للمرحلة الثانية، وسيتم قبول باقي الطلبة في المرحلة الثالثة في 9 أقسام بالكلية هي ” العربي، الدراسات الإسلامية، الجغرافيا،علم نفس، وثائق ومكتبات، اللغة الانجليزية، الإعلام، الآثار، الفلسفة وعلم الاجتماع ” .