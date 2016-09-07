أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

22 سبتمبر.. توقيع الكشف الطبي على الطلبة الجدد بـ«آداب الوادي الجديد»‎

Google+ Print
22 سبتمبر.. توقيع الكشف الطبي على الطلبة الجدد بـ«آداب الوادي الجديد»‎ 22 سبتمبر.. توقيع الكشف الطبي على الطلبة الجدد بـ«آداب الوادي الجديد»‎

جامعة الوادي الجديد – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قالت مروة مصطفى، مدير إدارة شئون الطلاب والتعليم بكلية الآداب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، إنه تم  تحديد يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري كموعدٍ لإجراء الكشف الطبي للطلبة الجدد المتقدمين للكلية، للعام الجامعي 2016/2017 .

وأكدت مروة، في بيان صادر عنها اليوم، أنه علي الطلبة المتقدمين للكشف الطبي تقديم ملف به أصل شهادة الميلاد، وأصل شهاد الثانوية العامة، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، و 6 صور شخصية مقاس 4×6 ، وبالنسبة للذكور مواليد 1998 عليهم تقديم نموذج 2 جند من القسم التابع له، وبالنسبة لمواليد 1997 عليه تقديم نموذجي 2، 6 جند .

وأضافت، أن عدد المتقدمين حاليا للكلية 136 طالبً وطالبة بالنسبة للمرحلة الثانية، وسيتم قبول باقي الطلبة في المرحلة الثالثة في 9 أقسام بالكلية هي ” العربي، الدراسات الإسلامية، الجغرافيا،علم نفس، وثائق ومكتبات، اللغة الانجليزية، الإعلام، الآثار، الفلسفة وعلم الاجتماع ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا