بالصور… محافظ سوهاج يشهد حفل إقامته شركة مياه الشرب والصرف الصحى

فعاليات الحفل الذى أقامته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمقر فرع أكاديمية البحث العلمى بجزيرة قرمان وذلك لتكريم طلاب التدريب الصيفى لطلاب الجامعة والذى تنظمه الشركة كل عام , وذلك بحضور اللواء مهندس محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وأ.د أحمد سليمان عميد كلية العلوم والمشرف على فرع أكاديمية البحث العلمى بسوهاج و أ.د أحمد محمد قاسم عميد كلية الهندسة وأ.د/أحمد عبدالرحيم نقيب العلميين بسوهاج وأ.د فتوح خليل وكيل كلية الأداب وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج .

وأكد المحافظ على ضرورة تبنى فكرة تدريب طلبة الجامعة فى مختلف المجالات بما يسمح لهم بالإحتكاك بالشارع ودراسة المشاكل وعرض الحلول وتقريب وجهات النظر بين المواطنين والحكومة , ووجه الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على الاهتمام بتدريب طلاب الجامعة وأكد على أهمية التدريب وثقل الجانب العلمى بالتدريب العملى واكتساب المزيد من الخبرات لإثراء سوق العمل , وأضاف أن المحاكاة والتدريب فى مختلف المجالات يقلل من الأخطاء على أرض الواقع .

وأوضح اللواء محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الشركة استقبلت 281 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة الأزهر بالقاهرة من كليات الهندسة والعلوم والأداب وذلك ضمن البرنامج التدريبى الصيفى فى الفترة من 17 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2016 , حيث تم تدريب 20 من طلاب كلية الهندسة فى تخصصات الكهرباء والميكانيكا فى مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء .

هذا بالإضافة إلى تدريب 255 من طلاب كلية العلوم فى نخصصات الكيمياء ومراحل تشغيل محطات التنقية ومحطات المعالجة والتعرف على التحاليل الكيميائية والبكتيريولوجية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه , كما تم تدريب 6 طلاب من قسم الجغرافيا بكلية الأداب على برامج نظم المعلومات الجغرافية .

وفى نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم الطلاب المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز التدريب الصيفى.