بالصور..«محافظ قنا» يتفقد مجمع مصانع الطاقة المتجددة بمنطقة قفط الصناعية‎

تفقد​ ​عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مشروع إنشاء مجمع مصانع الطاقة المتجددة، ومصنع تجميع الألواح الشمسية، ومصنع لإنتاج الزجاج الشمسي، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية، والمقام بمنطقة قفط الصناعية، علي مساحة 5.5 فدان، وبتكلفة مالية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه، والتابع لشركة “إ يه آر أي جروب”، للطاقة المتجددة، مشيرًا انه تم وصول المعدات والآلات الخاصة بالمجمع، وجارى العمل على تركيبها، مضيفًا أن المصنع سيوفر حوالي 1200 فرصة عمل لشباب المحافظة.

وعلى هامش الزيارة تفقد الهجان، الأعمال الإنشائية التى تجرى بمصنع “التميرك” لتجميع أجهزة التكييف، والمقام على مساحة 1000 م2، كما تفقد أًيضا أعمال إنشاء مطحن سنابل الخير، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ، أن متابعته الدورية للمناطق الصناعية مستمرة، لمعرفة الموقف التنفيذي للمشروعات، وكذلك التعرف علي الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل علي حلها، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع الاستثماري.