تموين أسوان تطرح كميات كبيرة من السكر والأرز واللحوم بأسعار مخفضة بعيد الأضحى‎

قال حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان بأنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير إحتياجات المحافظة من اللحوم البلدية والأرز والدقيق بجانب طرح كميات إضافية من السكر بإجمالى 100 طن ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو وأيضاً 100 طن من الأرز داخل المجمعات الإستهلاكية لتحقيق التوازن المستهدف فى الأسعار.

مؤكداً بأنه فى الوقت نفسه قامت المديرية بطرح كميات من اللحوم الحية للخراف بسعر 38 جنيه للكيلو ، وأيضاً طرح اللحوم الضانى المذبوحة المجمدة بسعر 52 جنيه للكيلو من الفخذ ، و 48 جنيه للكيلو من الكتف، فضلاً عن طرح كميات من اللحوم السودانية بسعر 60 جنيه للكيلو حتى يتسنى معه تلبية كافة الإحتياجات والمطالب الجماهيرية من هذه السلع الحيوية .

لافتاً إلى أنه تم إيقاف الأجازات للعاملين بالمديرية ومباحث التموين خلال أيام عيد الأضحى للقيام بتشديد الرقابة التموينية وتنظيم حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمخازن لضمان توافر كافة السلع بالمواصفات والجودة المطلوبة .