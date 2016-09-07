أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تموين أسوان تطرح كميات كبيرة من السكر والأرز واللحوم بأسعار مخفضة بعيد الأضحى‎

Google+ Print
تموين أسوان تطرح كميات كبيرة من السكر والأرز واللحوم بأسعار مخفضة بعيد الأضحى‎ تموين أسوان تطرح كميات كبيرة من السكر والأرز واللحوم بأسعار مخفضة بعيد الأضحى‎

قال حسام العربى وكيل وزارة بأسوان بأنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير إحتياجات المحافظة من اللحوم البلدية والأرز والدقيق بجانب طرح كميات إضافية من السكر بإجمالى 100 طن ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو وأيضاً 100 طن من الأرز داخل المجمعات الإستهلاكية لتحقيق التوازن المستهدف فى الأسعار.

مؤكداً بأنه فى الوقت نفسه قامت المديرية بطرح كميات من اللحوم الحية للخراف بسعر 38 جنيه للكيلو ، وأيضاً طرح اللحوم الضانى المذبوحة المجمدة بسعر 52 جنيه للكيلو من الفخذ ، و 48 جنيه للكيلو من الكتف، فضلاً عن طرح كميات من اللحوم السودانية بسعر 60 جنيه للكيلو حتى يتسنى معه تلبية كافة الإحتياجات والمطالب الجماهيرية من هذه السلع الحيوية .

لافتاً إلى أنه تم إيقاف الأجازات للعاملين بالمديرية ومباحث التموين خلال أيام عيد الأضحى للقيام بتشديد الرقابة التموينية وتنظيم حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمخازن لضمان توافر كافة السلع بالمواصفات والجودة المطلوبة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء