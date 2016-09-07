التموين تدفع بـ 4 منافذ للسلع المخفضة بـ 4 قري شمال الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 4 منافذ متحركة للسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تجوب 4 قري وتوابعهم شمال واحة الخارجة.

وقال «صلاح السيد» وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم دفع المنافذ في مناطق «الشركة 1، الشركة 8، الشركة 55، المنيرة»، لطرح السلع الغذائية والتموينية واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، بالأضافة إلي طرح خضر وفاكهة بأسعار تقل ع مثيلاتها بالسوق الخارجي بحوالي 30 %.

وأضاف، أن المديرية توصل ضخ السلع الاستهلاكية والخضر لـ 14 جمعية فئوية علي مستوي المصالح الحكومية والمديريات لخدمة الموظفين والعاملين بكل جهة في إطار خطة مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.