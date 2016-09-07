أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

التموين تدفع بـ 4 منافذ للسلع المخفضة بـ 4 قري شمال الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎

Google+ Print
التموين تدفع بـ 4 منافذ للسلع المخفضة بـ 4 قري شمال الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎ التموين تدفع بـ 4 منافذ للسلع المخفضة بـ 4 قري شمال الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎

أرشيفية

دفعت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 4 منافذ متحركة للسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تجوب 4 قري وتوابعهم شمال واحة الخارجة.

وقال «صلاح السيد» وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم دفع المنافذ في مناطق «الشركة 1، الشركة 8، الشركة 55، المنيرة»، لطرح السلع الغذائية والتموينية واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، بالأضافة إلي طرح خضر وفاكهة بأسعار تقل ع مثيلاتها بالسوق الخارجي بحوالي 30 %.

وأضاف، أن المديرية توصل ضخ السلع الاستهلاكية والخضر لـ 14 جمعية فئوية علي مستوي المصالح الحكومية والمديريات لخدمة الموظفين والعاملين بكل جهة  في إطار خطة مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء