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إحالة طبيب للنيابة الإدارية رفض الكشف على مريض بالوادي الجديد‎

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إحالة طبيب للنيابة الإدارية رفض الكشف على مريض بالوادي الجديد‎ إحالة طبيب للنيابة الإدارية رفض الكشف على مريض بالوادي الجديد‎

مديرية الصحة بالوادي الجديد – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أكد الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إحالة طبيب استشاري بمستشفي الخارجة العام إلي النيابة الإدارية؛ لرفضه توقيع الكشف الطبي علي مريض بالرغم من تواجده داخل أروقة المستشفي.

وقال موسى، في تصريح صحفي اليوم، إنه لا مجال للمجاملة في صحة المواطن، وأن أي طبيب يثبت إهماله في عمله ستتم محاسبته بمنتهي القوة والحزم، دون تراخ أو مجاملة علي حساب أي مريض خاصة محدودي الدخل والبسطاء .

وأضاف، أنه على الجانب الآخر يتم خصم جزء من الحوافز للطبيب المهمل، حال ثبوت إهماله، ولا يتم خصم بالمجازاة يوم أو اثنين من الراتب، لافتا إلى أن الخصم من الحافز أقوى بكثير، نظرًا لخصم مبالغ مالية كبيرة علي عكس الخصم من الراتب الشهري .

وأشار إلى أن في الفترة الأخيرة يتم مجازاة الطبيب المهمل بالجزاء المباشر، وأحيانا يتم نقله واستبعاده، إذا تطلبت العقوبة إبعاده عن مكان عمله .

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أونا