مباشر – الأهلي يواجه الشمس.. 3 تغييرات مع مطلع الشوط الثاني

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الذي يواجه الشمس وديا في إطار معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.
الأهلي يجري معسكرا حاليا في مدينة 6 أكتوبر يقابل خلاله نادي الشمس.
ويلعب حسام غالي قائد الفريق في مركز المدافع المساك بجانب محمد نجيب.
وأتى تشكيل الأهلي كالتالي..
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – حسام غالي – صبري رحيل
الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – مؤمن زكريا – محمد حمدي زكي
الهجوم: جون أنطوي
--
3 تغييرات للأهلي.. صالح جمعة في مكان السولية، عماد متعب في مكان أنطوي، ومحمد الشناوي في مكان إكرامي.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة