ربيعة يشاهد ودية الأهلي والشمس من مقاعد البدلاء

حرص رامي ربيعه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي حضور مباراة الأهلي والشمس الودية التي تقام الآن علي ملعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وظهر ربيعة على مقاعد بدلاء الأهلي لمشاهدة المباراة رغم أنه يعاني من إصابة في الركبة.

وأجرى ربيعة جراحة غضروف الركبة منذ عدة أيام ولا يزال في مرحلة التأهيل الطبي.

وقال ربيعة في تصريحات للصحفيين "السفر إلى ألمانيا لم يتحدد موعده بعد بشكل نهائي ربنا يكون نهاية الأسبوع المقبل بعد الحصول على التأشيرة".

وقرر الأهلي سفر الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن إلى ألمانيا من أجل الخضوع للعلاج، حيث يعاني الأول من إصابة في غضروف الركبة والثاني من إصابة في الحوض.