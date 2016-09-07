وزير التعليم يختتم زيارته لجنوب سيناء‎

اختتمت منذ قليل زيارة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لافتتاح 5 مدارس ووضع حجر أساس مدرستين بتجمعات وقرى مدينة رأس سدر.

رافقه فى الزيارة الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، واللواء أركان حرب محمد محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء ومستثمرى رأس سدر ورجل الأعمال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مصر إيطاليا".

بدأت الزيارة ظهر اليوم، الأربعاء، بافتتاح مدرسة الحمة الإعدادية التابعة لتجمع قرية المالحة، على بعد 80 كيلو من مدينة رأس سدر، تلاها افتتاح مدرسة عرب الجراجرة الإعدادية التابعة لقرية أبوصويرة، ثم مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدينة، ووضع حجر الأساس مدرسة ثانوية عسكرية، ووضع حجر أساس لمدرسة رأس سدر للتعليم الأساسى بتجمع عمارات الإسكان الاجتماعى الجديدة، تلاها افتتاح مدرسة عرب الدروز شرق الإعدادية، ومدرسة عرب سليمان أبوحامد للتعليم الأساسى، تابعة لقرية رأس مسلة.



>ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الأعمال والمستثمرين، لجهدهم ومساهماتهم فى الارتقاء بالمستوى التعليمى، فى شبه جزيرة سيناء مؤكدا أن العلم هو سلاح الزمان وأمان المستقبل، وهو من يضع الدول فى الصفوف الأولية، وبالعلم والتربية نحارب الإرهاب.



>وأكد رجل الأعمال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مصر إيطاليا" الذى يعتزم بناء المدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة رأس سدر، على مساحة 7 آلاف مترا، على دور رجال الأعمال والمستثمرين داخل المجتمع والمساهمة فى بناء الوطن، قائلا: "هذه مسئوليتنا الاجتماعية وواجب وطنى ونحن فى خدمة الوطن، متمنيا أن يعم الخير والرخاء على أمان الحبيبة مصر".