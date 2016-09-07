أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالمستندات.. نائب برلماني يتهم رئيس حي المرج بالفساد

Google+ Print
النائب أحمد علي، دائرة المرج

النائب أحمد علي، دائرة المرج

اتهم النائب أحمد عادل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، رئيس الحي الدكتور عواد أحمد، بالتستر وإخفاء أوراق أحد قطع الأراضي لصالح المقاولين، ورفضه بناء مجمع مدارس تعليمي رغم تجاوز متوسط الكثافة الفصول ١٣٠ طالبا بالفصل الواحد.

ونشر عادل، تدوينة عبر حسابه على موقع  “فيس بوك”، مصحوبة بمستندين، وقال : “هام  جدا بالمستندات إفضح وشير فساد رؤساء الأحياء “عوّاد -حي المرج”.. بالمستندات عوّاد رئيس حي المرج يتستر ويخفي أراضي الدولة لصالح المقاولين ويرفض بناء مجمع مدارس تعليمي بالمرج رغم تجاوز متوسط الكثافة الفصول ١٣٠ طالبا بالفصل”.

وأضاف: “اخفي كما هو موضح بالمستندات رئيس حي المرج عوّاد الذي يتستر ويخفي أراض الدولة لصالح المقاولين لعدم بناء مجمع مدارس بأرض الدولة، وخاطب الابنية التعليمية، كما هو موضح بمذكرة العرض أنه لا توجد أية أراض بالمرج علي الرغم من تأكيد الشركة العامة للإنتاج والخدمات، أن هناك أراضي أموال عامة تحت سيطرة حي المرج تبلغ مساحتها 2 فدان و4 قراريط”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بكافة مستندات الفساد المالي والاداري بحي المرج إلى وزير التنمية المحلية .

14225492_1418067371541842_7081687027860821897_n 14202746_1418067388208507_2491671874781959903_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا