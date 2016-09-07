بالمستندات.. نائب برلماني يتهم رئيس حي المرج بالفساد

اتهم النائب أحمد عادل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، رئيس الحي الدكتور عواد أحمد، بالتستر وإخفاء أوراق أحد قطع الأراضي لصالح المقاولين، ورفضه بناء مجمع مدارس تعليمي رغم تجاوز متوسط الكثافة الفصول ١٣٠ طالبا بالفصل الواحد.

ونشر عادل، تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، مصحوبة بمستندين، وقال : “هام جدا بالمستندات إفضح وشير فساد رؤساء الأحياء “عوّاد -حي المرج”.. بالمستندات عوّاد رئيس حي المرج يتستر ويخفي أراضي الدولة لصالح المقاولين ويرفض بناء مجمع مدارس تعليمي بالمرج رغم تجاوز متوسط الكثافة الفصول ١٣٠ طالبا بالفصل”.

وأضاف: “اخفي كما هو موضح بالمستندات رئيس حي المرج عوّاد الذي يتستر ويخفي أراض الدولة لصالح المقاولين لعدم بناء مجمع مدارس بأرض الدولة، وخاطب الابنية التعليمية، كما هو موضح بمذكرة العرض أنه لا توجد أية أراض بالمرج علي الرغم من تأكيد الشركة العامة للإنتاج والخدمات، أن هناك أراضي أموال عامة تحت سيطرة حي المرج تبلغ مساحتها 2 فدان و4 قراريط”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بكافة مستندات الفساد المالي والاداري بحي المرج إلى وزير التنمية المحلية .