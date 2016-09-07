بالصور..تكريم طلاب جامعة سوهاج لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على ضرورة تضافر كافة الجهود للدفع بالمحافظة إلى الأمام، وأنه على الجميع المشاركة بإيجابية لتطوير المحافظة، وجاء ذلك خلال حفل اختتام برنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعة، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذي عقد بمقر أكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان.

وصرح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ،أنه تم تكريم 255 طالب من خريجي كلية العلوم، بعد اجتيازهم برنامج التدريب الصيفي، حيث تم تدريب الطلاب بجميع معامل الشركة بجميع مراكز المحافظة، وأنه تم تدريب الطلاب على كيمياء المياه، وطرق التحاليل المستخدمة، ومراحل معالجة مياه الشرب والفحص البيولوجي للمياه.

كما تم تدريب 20 طالب من خريجى كلية الهندسة، بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على أعمال التشغيل والصيانة، كما تم تدريب 6 طلاب من كلية الأداب قسم جغرافية على نظم المعلومات الجغرافية.

وحضر حفل التكريم اللواء محمد الملثم السكرتير العام لمحافظة سوهاج، و الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم والمشرف على أكاديمية البحث العلمي بسوهاج، والدكتور محمد قاسم عميد كلية هندسة، و الدكتور أحمد عبد الرحيم نقيب العلميين و الدكتور فتوح خليل وكيل كلية الاداب.