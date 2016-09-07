الصحة: 5 حالات وفاة و31 مصابًا الحصيلة النهائية لحادث قطار «العياط»

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك ٥ حالات وفاة و٣١ مصابا، وهى الحصيلة النهائية التى تم اعلانها، فى حادث انقلاب عربتان من قطار كان متجه من أسيوط للقاهرة في محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ، أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم، حيث تراوحت ما بين كدمات وجروح قطعية.

وأشار إلى أنه قد تم نقل 26 مصاباً إلى مستشفى العياط المركزي، و4 مصابين إلى مستشفى الحوامدية العام ، ومصاب واحد إلى مستشفى البدرشين المركزي.

كما قال «بديع» إنه توجه على رأس فريقاً طبياً إلى مستشفيات العياط المركزي والحوامدية العام والهلال بتكليف من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

ولفت، إلى أنه قد تم نقل مصاباً من مستشفى العياط المركزي إلى مستشفى قصر العيني حيث يعاني من كسر وتهتك بأصابع اليد اليسري، بالإضافة إلى نقل مصاباً آخر من مستشفى الحوامدية إلى مستشفى الهلال ، حيث يعاني من كسر في عظمة الفخذ وجروح متفرقة بالجسم ، لافتًا إلى تحضير الحالتين لإدخالهما إلى غرفة العمليات فورا.