محافظ الوادي الجديد يؤكد على انتظام حركة المواصلات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك‎

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، والذى عقد بمقر الديوان العام للمحافظة، على ضرورة التأكيد على انتظام حركة المواصلات بين المحافظة و المحافظات الأخرى، وكذلك مراكزالمحافظة وقراها، بجانب العمل بالأسعار المحددة دون زيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين لذلك.

كما وجه عشماوي، كافة الجهات المعنية لمضاعفة جهودها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال ترميم الحفر والمطبات على الطرق السريعة الرئيسية والفرعية، واستكمال إصلاح الإرشادات المرورية كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات الصحة والمرور، لمنع الحوادث بالطرق السريعه أو الحد منها.

وأهاب المحافظ، بالسائقين الالتزام بالسرعة المقررة، والتأكد من سلامة السيارات قبل تحركها لضمان عدم تكرار الحوادث على الطرق.