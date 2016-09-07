الرئيس يكلف المحافظين الجدد بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المحافظين الجدد بتلبية احتياجات المواطنين وتوافر السلع الأساسية بالاسواق، وضبط الأسعار ومراجعة الموقف بالنسبة التعديات ومخالفات البناء، والتواجد ميدانيًا في المواقع وفي الشارع بين المواطنين .

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن من بين التكليفات إيجاد حل لمشكلات القمامة، والتطبيق العام لمنظومة النظافة، وهناك تعليمات محددة يلتزم بها كافة المحافظين، منوهًا إلى أن هناك بعض المحافظات لها خصوصية كالمنيا لما لديها من محاجر والعمل علي متابعتها، وأيضًا محافظة السويس وخاصة توافر المياه بمنطقة العين السخنة، إضافة لما تلقاه المحافظين من توجيهات عامة وفقًا لطبيعة كل محافظة.

وأوضح رئيس الوزراء بشأن أزمة البوتاجاز أن هناك تدخلًا فوريًا وأن وزارة البترول كانت ضخ 950 ألف اسطوانة، ومن ثم زيادتها الآن لتصل الي 1.1 مليون اسطوانة يوميًا، داعيًا المواطنين الي عدم تخزين اسطوانات البوتاجاز لأن هناك وفرة في ذلك.

وحول اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين الجدد أكد شريف اسماعيل أن الاجتماع سيكون عقب إجازة العيد الأضحى المبارك لمتابعة الموقف بشكل عام، لافتًا إلى أن أهم التكليفات لهم ستتمثل في متابعة الأسواق وضبط الأسعار وتوافر السلع والتواصل مع المواطنين والتواصل مع نواب مجلس النواب.

وبشأن حادث العياط أشار رئيس الوزراء إلى أن كل من وزير النقل ومحافظ الجيزة يتواجدان في موقع الحادث لمتابعة الموقف علي أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك لجنة للتحقيق فضلًا عن أن هناك إجراءات لوزارة التضامن سيتم متابعتها وتطبيقها.

وقال أن هناك عددا من الأسماء المطروحة لاختيار أمين عام جديد لمجلس الوزراء وسيتم اختياره في أقرب فرصة.

أ ش أ