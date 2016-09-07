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3 شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى بـ «الوادى الجديد»‎

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3 شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى بـ «الوادى الجديد»‎ 3 شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى بـ «الوادى الجديد»‎

أرشيفية

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء،عن إقامة 3 شوادر لطرح الأضاحي الحية،  وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص بأسعار مخفضة.

وأوضح صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن الشوادر الثلاث في مناطق  «الكفاح بمركز الفرافرة، موط بمركز الداخلة، البساتين بمركز الخارجة » وسوف تشارك تلك الأماكن فى عرض الأضاحي المختلفة بأسعار مخفضة استعداد ًا لعيد الأضحى المبارك.

كما أضاف «السيد»، أنه تم طرح 18 طن لحوم سوادني بلدي بسعر 60 جنيه للكيلو الواحد، و 12 طن لحوم برازيلي بسعر 40 جنيه، بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة ​​.

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