"تموين الإسكندرية" تعلن أسماء الحاصلين على البطاقات التموينية

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إنه تقرر إعلان أسماء جميع المواطنين الصادر لهم البطاقات التموينية التى وردت من مصنع الطباعة وتم توزيعها على مكاتب التموين، على موقع مديرية التموين بالإسكندرية، بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وأشار "عبد الرحمن" فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ذلك عمل غير مسبوق فى أى محافظة أخرى، وقد جاء مراعاة لمعاناة المواطنين أمام مكاتب التموين للحصول على البطاقة التموينية، سواء كانت جديدة أو بدل فاقد أو تالف.

وطالب وكيل وزارة التموين، المواطنين بالاطلاع على الصفحة الخاصة بمديرية التموين بالإسكندرية واختيار مكتب التموين الذى يتبعه، ثم البحث عن الأسماء المعلن عنها للتأكد من أن البطاقة متواجدة، ثم عليه أن يتوجه إلى مكتب التموين مباشرة لاستلامها.