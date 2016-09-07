عطور يجب تجربتها خلال هذا العيد

إذا كنت تبحثين عن مزيد من التألق والتميّز خلال هذا العيد، فعليك الاختيار بين هذه العطور الفريدة فائقة الفخامة لتشعري بأنك ملكة لا يشابهها أو ينازعها أحد.

إليك ـ سيدتي ـ أفضل 5 عطور جديدة ذات رائحة غاية في التميّز والتفرّد:

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1.Marc Jacobs Honey: هو عطر كلاسيكي هادئ ورائع، وسيناسبك في كلّ أوقات العام، كما أنّ هذا العطر له تركيبة فريدة ستجعلك تُدمنين استخدامه، ولن يشعرك بالملل من كثرة استخدامه.

2. Nest Amazon Lily: هو عطر برائحة العسل النقيّ المميّز الذي يشعرك بالانتعاش، بالإضافة إلى رائحة الزهور المميزة كزهرة البرتقال والكمثرى الفريدتين؛ لأنها رائحة تفضّلها الكثيرات. وسيستمر هذا العطر معك طوال اليوم، بالنظر إلى أنه من العطور فائقة الثبات. وسيناسبك في جميع أوقات السنة، إلا أنه سيكون أكثر مثالية في هذه الأيام الحارة؛ لأنه سيشعرك بتفتح الزهور ونضوج الفواكه الصيفية.

3.Long Winter Soap Co. Perfume Oil in Grass Stain: عطر برائحة العشب المميّزة، التي تتناسب مع المرأة التي تتّسم بالهدوء. فالعطر سيشعرك بالكثير من التألق والهدوء والسكينة. وعند تجربته لمرة واحدة، لن تستطيعي التخلّي عنه، باعتباره ليس من العطور التقليدية المتداولة، ويمكنك الاستمتاع به في الصيف والشتاء، كما أنه يدوم لفترة طويلة.

4.Thierry Mugler Angel Muse: عطر برائحة المستقبل التي تجعلك تبدين كالملكة. فهو مزيج من العطر الورديّ السكّري في أوله، وبعد وقت ستظهر رائحة الفانيليا الغنية الهادئة التي ستشعرك بالأناقة والثقة بالنفس.

5.Nuxe Prodigieux le Parfum: من روائح NUXE القوية والمميّزة من غيرها. فهذه الرائحة مزيج من رائحة زهرة البرتقال وعطر الفانيليا القويّ الذي يشعرك بالدفء والحيوية، وتفضّلها الكثيرات من النساء.