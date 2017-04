ck one gold هو تحية تقدير للشباب الذين لا يمكن أن يقوموا بأي خطأ. كل شيء يلمسونه يتحول إلى ذهب.

من دون قيود الأعراف التقليدية للجنسين، يدمج ck one gold طاقة كِلا الجنسين في عطر واحد للجنسين. في عبير متفرد وآسر يقدم وعداً بقطرة من الذهب لكل شخص.

وفي ماء تواليت بنسخة محدودة، يقدم أريجاً نديّاً جداً، منعشاً برائحة خشبية تجسد الهالة الذهبية للشباب المتألق.

تولّد النفحة العليا النديّة جداً من التين جاذبية تأسر على الفور مع انتعاش عالي الحيوية. يشكل القلب المُشرق من النيرولي "التاج المتألق" الذي يشع مثل آخر خيوط نور الشمس على مدينة. وتعطي القاعدة التي غمرها أشعة الشمس من الفيتيفر العمق، لتترك دفئاً حيوياً وجذاباً على البشرة.

العطر: نديّ، منعش، خشبي

النفحة العليا: التين، البرغاموت، المريمية

القلب: النيرولي، البنفسج، الفل (jasmine sambac)

القاعدة: الفيتيفر، خشب الغاياك، البتشولي

القارورة والعلبة

تقطُر قارورة ck one gold المميزة ذهباً.

ينسكب ذهب كثيف فوق قارورة ck one الشفافة، ليتحول المعدن النفيس إلى أداة فورية من الرغبة للمسه، ليس بعينيك فقط.

الحملة الإعلانية

تُظهر الحملة الإعلانية لعطر ck one gold قارورة عطر ck one gold الجذابة وعارضة الأزياء ريانون ماكونيل rhiannon mcconnell في تعبير جريء ومتحرر، مجسداً تفكير الشباب تجاه الحياة.