8 حلول سحرية لعلاج حبّ الشباب

هل فكرت في أن العلاجات الطبيعية هي نتيجة مئات السنين من التجارب القديمة؟ فالكثير من المأكولات والمشروبات الشعبية أثبتت فعاليتها على مدى عقود في علاج مجموعات متنوّعة من مشاكل البشرة والشعر التجميلية. فكيف يمكننا الاستفادة من هذه التجارب الشعبية القديمة في علاج أكثر مشاكل السيدات انتشاراً، وهي الحبوب؟

إليك أفضل الحلول السحرية البارعة في علاج هذا الأمر، والتي تتميز بكونها طبيعية، لذلك فهي أفضل مائة مرة لصحة بشرتك وجمالها:

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1.الليمون: قومي بمزج ملعقة من عصير الليمون مع قطرات من الماء، وضعي المزيج على أماكن الحبوب بواسطة قطنة نظيفة، واتركيها لمدة تتراوح بين ربع ونصف ساعة، ثم اشطفيها جيداً، وأخيراً ضعي المرطب الخاص بك، فالليمون قد يؤدي إلى جفاف بشرتك.

2. صودا الخبز: قومي بمزج ملعقة من صودا الخبز مع القليل من الماء، حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعيها على أماكن الحبوب واتركيها لمدة دقيقتين، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

3.الألوفيرا: قومي بمزج ملعقة من مسحوق خشب الصندل مع ملعقة من ماء الورد وملعقة من الحليب، حتى تحصلي على عجينة متماسكة قليلاً، وضعي المزيج على أماكن الحبوب، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر. كرري ذلك يومياً حتى تتخلصي من الحبوب نهائياً.

4.خل التفاح: امزجي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء، وضعي المزيج على أماكن الحبوب بواسطة قطنة نظيفة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

5.زيت جوز الهند: قومي بوضع زيت جوز الهند مباشرة على أماكن الحبوب، فهو يساعد على تقليل الحبوب، كما أنه سيترك بشرتك غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية المغذية لبشرتك.

6.الخيار: قومي بوضع شرائح الخيار على أماكن الحبوب واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيها بالماء البارد، فالخيار يحتوي على فيتامينيA و C والمغنيسيوم المساعد على تقليل الحبوب.

7.البطاطا البيضاء: ضعي شرائح البطاطا النظيفة على بشرتك، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل الحبوب.

8.السكر البني: قومي بمزج ملعقة من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون وبعض القطرات من عصير الليمون، وافركي بشرتك بالمزيج جيّداً، وكرري ذلك مرتين يومياً على الأقل، فذلك سيساعدك في التخلص من الحبوب سريعاً.