الأهلي يستقر على إعارة إسلام الفار لأسوان

أكد عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي الأحمر قد اتفق مع نجوم المستقبل على إعارة إسلام الفار لاعب الفريق الجديد لنادي أسوان طوال الموسم المقبل.

الأهلي كان قد وقع مع إسلام الفار لاعب نجوم المستقبل لمدة 5 مواسم على أن يتم إعارته بعقد ثلاثي الموسم المقبل.

وقال عصام سراج في تصريحات صحفية "تم الاتفاق مع نجوم المستقبل على إعارة اللاعب لمدة موسم، اللاعب تلقى عدة عروض لاستعارته لكن تم الاتفاق على انضمامه لأسوان لمدة عام".

وأضاف "سيعود بعدها اللاعب في الموسم المقبل للأهلي مباشرة".

وكان إسلام الفار قد قضى فترة اختبار داخل النادي ونال خلالها إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قبل أن يتم التعاقد معه.