أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مندوب شرطة لاتهامه بإطلاق النار على سائق بأكتوبر

Google+ Print
تجديد حبس مندوب شرطة لاتهامه بإطلاق النار على سائق بأكتوبر تجديد حبس مندوب شرطة لاتهامه بإطلاق النار على سائق بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس مندوب شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق النيران على سائق سيارة ميكروباص، نتيجة قيام الأخير بالتعدى عليه بالسب والقذف.

 

كانت النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للسائق المصاب، وطلبت التقرير الطبى الخاص به لسماع أقواله حول الواقعة، كما استدعت النيابة 4 شهود آخرين فى القضية، من بينهم سائقان وعدد من أفراد قوة المرور المرافقة لمندوب الشرطة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.

 

وكشفت التحريات الأولية عن أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل"، لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلاً من السباب، وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملائه بالموقف، فتدخل عدد من السائقين، للفصل بينهما ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فى القدم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365