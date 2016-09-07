تجديد حبس مندوب شرطة لاتهامه بإطلاق النار على سائق بأكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس مندوب شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق النيران على سائق سيارة ميكروباص، نتيجة قيام الأخير بالتعدى عليه بالسب والقذف.

كانت النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للسائق المصاب، وطلبت التقرير الطبى الخاص به لسماع أقواله حول الواقعة، كما استدعت النيابة 4 شهود آخرين فى القضية، من بينهم سائقان وعدد من أفراد قوة المرور المرافقة لمندوب الشرطة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.

وكشفت التحريات الأولية عن أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل"، لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلاً من السباب، وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملائه بالموقف، فتدخل عدد من السائقين، للفصل بينهما ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فى القدم.