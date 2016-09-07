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أمن القليوبية يضبط 530 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

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أمن القليوبية يضبط 530 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء أمن القليوبية يضبط 530 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

>القليوبية - خالد حجازى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمديرية تموين القليوبية على مستودعات أنابيب البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، لإحكام السيطرة ومنع تلاعب أصحاب تلك المستودعات بحصص الأنابيب وبيعها بالسوق السوداء، للاستفادة من فارق السعر، وحرمان المواطن من الدعم المستحق له من فارق السعر.

قاد اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة شارك فيها العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعميد محمد الهادى رئيس مباحث تموين المديرية والمقدم عمرو الجزار رئيس عمليات البحث الجنائى، وأسفرت الحملة عن ضبط 530 أسطوانة بوتاجاز منزلية قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة طوخ.

ومن جانبه أكد جمال السيد، وكيل وزارة بالقليوبية، أنه تم تحرير المحضر اللازم مركز طوخ ضد "محمد.ع.ع " المدير المسئول عن مستودع بمشتهر، وذلك لامتناعه عن بيع 530 أسطوانة منزلية من الحصة المقررة للمواطنين والتصرف ببيعها بالسوق بالسوداء للاستفادة من فارق السعر، كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 800 لتر سولار بحوزة "عبد الحميد.ك.ا" سائق قبل التصرف وبيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

 


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