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بالصور..محافظ سوهاج يفتتح معرض «مرحب بالعيد و هلا مدرستي»‎

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جانب من افتتاح المعرض

جانب من افتتاح المعرض

​افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، ة معرض “مرحب بالعيد وهلا مدرستى”، والذى تقيمه مديرية ، بالتعاون مع محافظة سوهاج، والقوات المسلحة، ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك بميدان العارف بحى غرب مدينة سوهاج.

وأوضح المحافظ ،أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض التى تقيمها المحافظة بمختلف المراكز والمدن، لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك فى إطار استعدادات الأسرة السوهاجية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسى الجديد.

وأوصى عبد المنعم، خلال تفقده للمعرض، بتخفيض اللحوم داخل المعرض إلى 60 جنيه للكيلو، بدلًا من 63، و 5 جنيهات لكيلو السكر بدلا من 6 جنيهات، وتوفير الأرز بسعر 4,5 جنيه للكيلو.

وأكد المحافظ، على وجود لجان من المتابعة بهدف متابعة الأسعار، وجودة المنتجات المقدمة للمواطن السوهاجى، وأوضح سيد حافظ الباجى وكيل وزارة التموين، أن المعرض يضم 28 عارضًا ،بالإضافة إلى وجود جناحين لعرض منتجات القوات المسلحة من لحوم ومواد غذائية، حيث يقدم المعرض المنتجات الغذائية ومستلزمات المدارس من كشاكيل وكراسات وأقلام وما يحتاجه الطالب مع بداية العام الدراسى.

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