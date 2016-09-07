وفد من شركة «طيران ناميبيا» يزور مطار الأقصر الدولى‎

زار وفد من شركة طيران دولة ناميبيا الأفريقية، مطار الأقصر الدولى، اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم اللواء طيار هشام الحسينى مدير المطار.

> وقال بخيت خيرى حسن مدير العلاقات العامة بالمطار، إن الوفد الناميبى يضم عدد 6 من الخبراء من شركة مطارات ناميبيا.

وأشار بخيت، إلي أن الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات وتبادل الخبرات بين الشركة المصرية ونظيرتها الناميبية، مشيرًا إلى تنظيم جولة للوفد الضيف، تفقدوا خلالها الأقسام المختلفة، وشاهدوا فيلمًا تسجيليًا تضمن الإجراءات المتبعة فى حركة الملاحة الجوية والسفر والوصول والإمكانيات المتوافرة بالمطار.

وأشاد الوفد الناميبى بالامكانيات الكبيرة، والإجراءات المتبعة بالمطار، مؤكدًا على حرص شركة طيران ناميبيا على تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات المصرية العريقة فى هذا المجال.