مصر ترفض 63 ألف طن من القمح الرومانى بسبب فطر الإرجوت

نشرت وكالة رويترز نقلا عن تجار اليوم الأربعاء إن مفتشين مصريين رفضوا شحنة من القمح الرومانى حجمها 63 ألف طن فى ميناء برومانيا، بعد فحوصات تتعلق بفطر الإرجوت المثير للجدل.

وكانت الشحنة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وهى المشترى الحكومي للقمح فى مصر، وتم رفض شحنات سابقة نظرا لاحتوائها على الإرجوت حينما كانت الفحوصات تجرى فى مصر.

وحظرت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين القمح المستورد الذى يحتوى على أى نسبة من الإرجوت فى قرار قال تجار إنه يشير إلى عودة سياسة عدم السماح بأى نسبة إصابة بالفطر فى القمح، وهى سياسة أثرت سلبا على مشتريات البلاد فى وقت سابق من العام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أى مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية.