أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصر ترفض 63 ألف طن من القمح الرومانى بسبب فطر الإرجوت

Google+ Print
مصر ترفض 63 ألف طن من القمح الرومانى بسبب فطر الإرجوت مصر ترفض 63 ألف طن من القمح الرومانى بسبب فطر الإرجوت

توريد القمح – أرشيفية

نشرت وكالة رويترز نقلا عن تجار اليوم الأربعاء إن مفتشين مصريين رفضوا شحنة من القمح الرومانى حجمها 63 ألف طن فى ميناء برومانيا، بعد فحوصات تتعلق بفطر الإرجوت المثير للجدل.

وكانت الشحنة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وهى المشترى الحكومي للقمح فى ، وتم رفض شحنات سابقة نظرا لاحتوائها على الإرجوت حينما كانت الفحوصات تجرى فى مصر.

وحظرت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين القمح المستورد الذى يحتوى على أى نسبة من الإرجوت فى قرار قال تجار إنه يشير إلى عودة سياسة عدم السماح بأى نسبة إصابة بالفطر فى القمح، وهى سياسة أثرت سلبا على مشتريات البلاد فى وقت سابق من العام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أى مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال