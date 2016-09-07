وزير التموين: السيسي أوصاني بالمواطن البسيط ومنع حدوث أي اختناقات في السلع

أكد اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية في أول تصريحات له عقب توليه مسئولية الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصاه بالمواطن البسيط، وتوفير جميع السلع التموينية، ومنع حدوث أي اختناقات والحفاظ على حقوقه في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأوضح الشيخ – في تصريحات للصحفيين عقب وصوله ديوان عام الوزارة اليوم الأربعاء – أن كل ما تم الوصول إليه، سواء في السلع التموينية أو الخبز أو أي خدمة تمت بصورة جيدة لصالح المواطنين، سيتم المحافظة عليها.

وأشار إلى أن أي ثغرة أو إهدار للمال العام سيتم تصويبة دون حدوث اختناقات.

أ ش أ