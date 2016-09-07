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بيطرى ميت غمر: ضبط 129 كيلو لحم مذبوح خارج المجازر ومواطن يعتدى على الحملة

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بيطرى ميت غمر: ضبط 129 كيلو لحم مذبوح خارج المجازر ومواطن يعتدى على الحملة بيطرى ميت غمر: ضبط 129 كيلو لحم مذبوح خارج المجازر ومواطن يعتدى على الحملة

>الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة الطب البيطرى بميت غمر، التابعة لمديرية الطب البيطرى، بالدقهلية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف ألفونس رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة ميت غمر البيطرية، حملة مكبرة للتأكد من صلاحية اللحوم المباعة بميت غمر.

 

وتم ضبط 33 كيلو فخدة جاموس و أربعين أمامى اللوحة جاموس وزن 43 كيلو، وفخدة جاموس وزن 28 كيلو، و25 كيلو ربع أمامى بقرى، إجمالى المضبوطات تزن 129 كيلو ذبح خارج السلخانة بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، وتم عمل المحاضر الشرطية و العرض على النيابة العامة لأخذ الإجراءات اللازمة.

 

فيما تعدى أحد المواطنين على الحملة التفتيشية، مجاملة للجزار المخالف بالذبح خارج المجازر، وتم القبض عليه وتم تسليمه لمركز شرطة ميت غمر، ويحوزته سلاح أبيض، وتم تحرير 4 محاضر من الموظفين ضده.

 

 


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