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خبر في الجول – كرة طائرة.. الزمالك يعيد أحمد يوسف

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خبر في الجول – كرة طائرة.. الزمالك يعيد أحمد يوسف خبر في الجول – كرة طائرة.. الزمالك يعيد أحمد يوسف

أتم نادي الزمالك تعاقده مع أحمد يوسف لاعب كرة الطائرة، ليعود إلى صفوف الفريق من جديد.

وأتم النادي الأبيض اتفاقه مع لاعب الزمالك السابق للعودة إلى صفوفه، بعدما أتموا الاتفاق معه على كافة الأمور الإدارية بين اللاعب ورئيس الجهاز.

وكان اللاعب قد انتقل من قبل من صفوف الزمالك إلى نادي طلائع الجيش واحترف في نادي السواحيل الليبي.

ومن جانبه، تمنى أحمد يوسف عودة بطولة الدوري لنادي الزمالك في الموسم المقبل وحصد البطولات مع الفريق من جديد.

وكان الزمالك قد توج في الموسم الماضي بلقب كأس ، في حين خسر لقب الدوري لصالح طلائع الجيش.

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