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خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع ماريتيمو لتقسيط مستحقات محمد إبراهيم

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خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع ماريتيمو لتقسيط مستحقات محمد إبراهيم خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع ماريتيمو لتقسيط مستحقات محمد إبراهيم

مازال مقابل انتقال محمد إبراهيم من ماريتيمو إلى الزمالك لم يدفع بشكل كامل بعد.

ورغم انتقال محمد إبراهيم للفريق الأبيض بداية الموسم الماضي، إلا أن الزمالك مازال إلى الآن يسدد قيمة انتقال اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولو النادي الأبيض توصلوا لاتفاق مع نادي ماريتيمو، يحصل بموجبه الفريق البرتغالي على مبلغ 350 ألف دولار المتبقية من قيمة اللاعب بالتقسيط.

وجاء توصل الزمالك إلى حل ودى مع ماريتيمو بعد إرسال 50 ألف دولار الشهر الماضى للنادى البرتغالى تفاديا لرفع النادي البرتغالي دعوة قضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الزمالك.

ويعاني محمد إبراهيم من كسر مضاعف في الساق، ويقضي حاليا بسببه فترة تأهيل في ألمانيا قبل العودة لمران الفريق في الفترة المقبلة.

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