غدًا.. بعثة حجاج الجمعيات الاهلية تستلم مخيماتها فى عرفة

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ستتسلم غدًا الخميس، مخيمات الحجاج من مكاتب المطوفين السعوديين، وذلك تمهيدًا لتسليمها لمشرفي الجمعيات الاهلية الذين يمثلون محافظات الجمهورية.

وحرص أعضاء البعثة الرسمية على متابعة الأوضاع في كل من عرفة ومنى، للاطمئنان على كافة التعاقدات التي أبرمت مع الجانب السعودي، حيث تم الاطمئنان على توافر المخيمات، وتوافر فيها كل عناصر الأمان، فضلًا عن توافر التكيفات والمراوح والوجبات الجافة والساخنة والعصائر، تمهيدًا لتسليمها للحجاج في المشاعر المقدسة حيث تم التأكيد على كفاءة كل الخدمات التي ستقدم للحجاج.

ومن المنتظر أن يتم تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية على المخيمات كل حسب المحافظة، كما تم إعداد أماكن كبيرة للصلاة في المشاعر المقدسة.

ومن المقرر ان يبدأ تصعيد الحجاج المصريين بداية من ظهر يوم السبت المقبل لعرفات.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، صرح محمد عثمان رئيس بعثة الحج أن هناك 4 حالات لحجاج الجمعيات الأهلية دخلت مستشفى النور والملك عبد العزيز بمكة المكرمة، حيث كانت الأولى لـ “منى محمود سعد” من محافظة القاهرة وتم إجراء عملية جراحية لها في البطن بمستشفى النور.

أما الحالة الثانية فهي لـ “كمال عاشور محمد” من محافظة المنوفية، ويتواجد بمستشفى النور حيث يعاني من ارتفاع الضغط والسكر، وبالنسبة للحالة الثالثة فهي لـ “أحمد عبد السلام” من محافظة أسيوط، وتم إجراء عملية جراحية له في العظام بمستشفى النور ويتلقى العلاج، أما الحالة الأخيرة فكانت للحاج مصطفى بهجت حامد، وهو يعاني من ضيق تنفس وتم حجزه في مستشفى الملك عبد العزيز، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

ويقوم محمد عثمان رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بزيارة المرضى بصفة مستمرة من أجل الاطمئنان عليهم والتأكيد على تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فيه غرفة العمليات العشرات من الاتصالات يوميًا، من قبل الحجاج للاستفسار عن مقر إقامة بعض الحجاج أو الإبلاغ عن فقدان متعلقاتهم .

في هذا الإطار، أشار رئيس البعثة الى تلقى غرفة العمليات بلاغًا من أحد حجيج الغربية بفقدان حزام الإحرام و متعلقاته الشخصية وتواصلت معه البعثة فور تلقى البلاغ حيث تم استعادة المفقودات بالكامل وتسليمها للحاج.