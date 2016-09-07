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«منى سلمان» تستعد لتقديم برنامج «451 فهرنهيت» على قناة العاصمة

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«منى سلمان» تستعد لتقديم برنامج «451 فهرنهيت» على قناة العاصمة «منى سلمان» تستعد لتقديم برنامج «451 فهرنهيت» على قناة العاصمة

الإعلامية منى سلمان

انتهت الإعلامية مني سلمان، من تصوير الـ “برومو” الخاص ببرنامجها الجديد، علي قناة العاصمة، كما انتهت من جلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية التي ستقوم بها العاصمة، من خلال إعلانات الطرق ووسائل الإعلام.

ويحمل اسم برنامج مني الجديد ” 451 فهرنهيت “، وهي درجة الحرارة التي يحترق عندها الورق، والبرنامج يعرض من السبت إلي الأربعاء، ويستعرض أهم القضايا الساخنة علي الساحة يوميًا في مختلف المجالات.

وتقوم حاليًا بعقد اجتماعات شبه يومية، مع فريق عمل البرنامج، لوضع اللمسات النهائية للحلقات، حتي يتم استعراضها مع المهندس أسامة الشيخ المسئول عن تطوير شبكة قنوات العاصمة، حيث أن البرنامج يعرض في الثامنة مساءً، طيلة ساعتين.

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