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بوتين يعقد اجتماعًا حول تسخير إمكانيات المصانع الحربية لإنتاج سلع مدنية

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بوتين يعقد اجتماعًا حول تسخير إمكانيات المصانع الحربية لإنتاج سلع مدنية بوتين يعقد اجتماعًا حول تسخير إمكانيات المصانع الحربية لإنتاج سلع مدنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم غد الخميس، اجتماعًا في مدينة «تولا»، حول مسائل تسخير إمكانيات مجمع الصناعات الحربية لإنتاج السلع المدنية.

وجاء فى بيان الخدمة الصحفية للكرملين، أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأربعاء، أن بوتين سيعقد فى شركة «سبلاف» العلمية- الإنتاجية، إحدى أكبر الشركات المنتجة التابعة لمجمع الصناعات العسكرية، اجتماعًا حول مسائل استخدام إمكانيات المجمع الصناعى الحربي في إنتاج السلع المدنية ذات تكنولوجيا متقدمة، ومطلوبة فى الأسواق المحلية والخارجية.

وذكر البيان أن الرئيس الروسي سيتعرف خلال الزيارة، على معروضات لمنتجات مدنية من صنع المؤسسات الروسية الدفاعية.

وأضاف أن الرئيس بوتين سيشارك فى حفل افتتاح مدرسة “سوفوروف” العسكرية فى تولا وسيقوم بزيارة منزل-متحف «ياسنايا بوليانا» الذى عاش فيه ليف تولستوي الكاتب الروسي الشهير، حيث سيلتقى هناك بممثلى مجتمع مقاطعة تولا.
> أ ش أ

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