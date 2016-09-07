وفد «تويتر» يزور الأهلى بهدف التنسيق للتعاون خلال الفترة القادمة

زارت كندة إبراهيم مديرة الشراكات الإعلامية بتويتر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقر النادي الأهلي، لبحث سبل التعاون بين النادي الأهلي، بوصفه الأكثر تتويجًا في العالم وبين تويتر الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وقامت مديرة الشراكات الإعلامية بتويتر بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والتقطت بعض الصور التذكارية داخل النادي وأمام تمثال الكابتن الراحل صالح سليم.

وكان مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في استقبالها وقدم لها درع النادي كهدية تذكارية، وحضر الزيارة محمد عمر ممثل تويتر الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مصر، وهيثم جنيدي مدير التسويق والإعلام الإلكتروني بالأهلي.

وأبدت كندة إبراهيم سعادة كبيرة بالتواجد في النادي صاحب الشعبية الكبيرة والأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم، وأكدت على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين.