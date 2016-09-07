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رئيس مدينة بركة السبع يحيل 33 طبيبا للتحقيق لتركهم العمل

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رئيس مدينة بركة السبع يحيل 33 طبيبا للتحقيق لتركهم العمل رئيس مدينة بركة السبع يحيل 33 طبيبا للتحقيق لتركهم العمل

>المنوفية - محمد فتحي

أجرى المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، جولة مرورية مفاجئة، اليوم الأربعاء، على مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على المعوقات وإيجاد حلول لها. 

 

وأسفرت الزيارة، عن إحالة 33 طبيبا للتحقيق لتركهم العمل، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أى حالة تقصير بالمستشفى ومعاقبته، حتى يكون هناك خدمة طبية متميزة للمرضى. 

 

وشدد رئيس مركز ومدينة بركة السبع، على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية، والتزام نوبتجية عيد الأضحى المبارك، من أجل الارتقاء بالمنظومة الطبية، وذلك لتقديم خدمة مميزة للمواطن.

 


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