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ضبط أسلحة نارية ومنشطات جنسية داخل محل للصيد بالقليوبية

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ضبط أسلحة نارية ومنشطات جنسية داخل محل للصيد بالقليوبية ضبط أسلحة نارية ومنشطات جنسية داخل محل للصيد بالقليوبية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط قسم حماية الآداب العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية بأحد محلات الصيد بمدينة أجا.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية ، بتمكن ضباط حماية الآداب العامة من ضبط ، "طلعت ال  ا" 23 عاما، المدير المسئول عن إدارة محل فراج لتجارة أدوات الصيد الكائن ببندر أجا.

تم ضبط 8 رشاش صوت مختلفة الأنواع ، و38 طبنجة صوت ، 7800 طلقة صوت ، 4929 صاروخ ألعاب نارية ، 15 صاعق كهربائي ، 1 بخاخ ردع شخصي ، 1070 قرص منشط جنسى ، 480 قرص منشط جنسي داخل 8 برطمانات مجهولة المصدر ، 100 قرص منشط جنسي مدون عليه باللغة العربية الفنكوش ، 5245 جنيها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15100 لسنة 2016 جنح مركز أجا ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 
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