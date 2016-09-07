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لجنة لتحديد خطط الموارد المائية بشمال سيناء برئاسة سكرتير عام المحافظة

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لجنة لتحديد خطط الموارد المائية بشمال سيناء برئاسة سكرتير عام المحافظة لجنة لتحديد خطط الموارد المائية بشمال سيناء برئاسة سكرتير عام المحافظة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2016 05:43 م

>شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بشمال سيناء "مقررًا"، ورئيس الإدارة المركزية للرى بالقنطرة شرق وسيناء، ومدير معهد بحوث الموارد المائية بالعريش، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، ومدير عام مديرية الزراعة بالعريش، ومدير إدارة التخطيط العمرانى، ومدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.

 

وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا تنسيقيا برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالعريش، لوضع خطة عملها خلال المرحلة القادمة.

 


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