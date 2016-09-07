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مدير أمن القليوبية يهنئ رئيس جامعة بنها الجديد على تولى المنصب

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مدير أمن القليوبية يهنئ رئيس جامعة بنها الجديد على تولى المنصب مدير أمن القليوبية يهنئ رئيس جامعة بنها الجديد على تولى المنصب

استقبل الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها الجديد بمكتبه اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية والدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة الأسبق، وذلك لتقديم التهنئة للقاضى على توليه منصب رئاسة الجامعة.

 

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الذى حضره الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث بدور الأجهزة الأمنية فى خدمة الوطن والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وتوفير الاستقرار، مؤكدًا على أن ما يؤديه رجال الشرطة هو عمل جليل لخدمة وطنهم.

 

وطالب القاضى من مدير الأمن بزيادة الخدمات الأمنية داخل المستشفى الجامعى، وذلك لتوفير الأمن للأطباء، وتمكينهم من أداء رسالتهم وواجبهم تجاه المرضى.

 

وأعرب رئيس الجامعة عن استعداده عن التعاون مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتواصل مع المجتمع المدنى من خلال تقديم الخدمات والاستشارات إذ تمثل الجامعة بيت خبرة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

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