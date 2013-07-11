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رئيس شركة كهرباء الإسكندرية .. استعدادات كافية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى

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رئيس شركة كهرباء الإسكندرية .. استعدادات كافية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى رئيس شركة كهرباء الإسكندرية .. استعدادات كافية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس محمد على بكر، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة التى تضمن عدم انقطاع التيار الكهربائى عن محافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن الشركة قد استعدت بوضع خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى.

وأضاف أن الخطة تعتمد على توفير الميجاوات المطلوبة للمحافظة، وأنه فى حالة حدوث انفصال جزئى أو كلى لأحد محطات المحولات يتم التغذية عن طريق المحطات البديلة فى أسرع وقت ممكن.

وأكد بكر أن هناك استعدادا كاملا بجميع وحدات الديزل المتنقلة بالإدارة العامة للطوارئ لتأمين المساجد وأماكن الاحتفالات الدينية مع وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات، وذلك لضمان العمل والتشغيل على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الشركة جهزت مركز لتلقى البلاغات مزود بأحدث تقنية فى مجال الاتصالات، بالإضافة إلى المرور الدورى على الأكشاك وغرف المحولات، حفاظاً على سلامتها وسلامة أرواح مواطنى الثغر.

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