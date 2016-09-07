دراسة: النساء أكثر عرضه للإصابة بالصداع والسكتة الدماغية

كل شخص يعانى من الصداع يستطيع التعرف على سببه، ولكن خطر الإصابة يزداد بشكل كبير لمجرد أن يكون نوع المريض "أنثى"، حيث أثبتت دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضه من الرجال للإصابة بكل أشكال الصداع، ما يجعلهن أكثر عرضه للنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" هذه الدراسة التى قام بها مجموعة من الباحثين من الجمعية الخيرية لمرضى الصداع النصفى ووجدوا فيها أن النساء أكثر عرضه بالصداع المزمن من الرجال بمقدار 3 مرات وهو ما يجعلهن يصبن بألم وخفقان شديد فى ضربات القلب، وهو ما يصيبهن بمجموعة من الاضطرابات البصرية والغثيان ويمكن أن يتطور الأعراض ليشمل ألم فى جميع أنحاء الرأس مع الضغط خلف العينين.

وأشارت الدراسة إلى أن حالات الإصابة بالصداع المزمن الذى يصيب النساء يستمر معهن الشعور بالألم لمدة لا تقل عن 15 يوما فى الشهر الواحد، ولا يتوقف الأمر فقط عند ألم الصداع المعروفة ولكن يأتى معه مجموعة من المخاطر الصحية على المدى الطويل ومع تكرار الإصابة به.

شملت الدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية أكثر من 100 ألف امرأة، وجد الباحثون خلال دراستهم أن الإصابة المتكررة بالصداع النصفى لدى النساء يزداد لديهم خطر الموت المفاجئ والإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب المختلفة.

وقال الدكتور "أندرو تشارلز" مدير برنامج الصداع النصفى فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "يعتقد الباحثون أن العلاجات المستخدمه لتسكين الألم الخاص بالصداع النصفى يمكن أن يقلل من هذه المخاطر، نظرا لتقليل شدة الصداع على الرأس، ولكنه ليس علاج عملى لهذا المرض اللعين، لهذا نحتاج إلى كثير من الدراسات والأبحاث فى مجال الأدوية لطرح أدوية فعاله ونهائية للتخلص من الألم".