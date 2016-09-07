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«اتحاد الكرة»: ليس من حق قناة DMC الرياضية إذاعة مباريات دوري «ممتاز ب»

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«اتحاد الكرة»: ليس من حق قناة DMC الرياضية إذاعة مباريات دوري «ممتاز ب» «اتحاد الكرة»: ليس من حق قناة DMC الرياضية إذاعة مباريات دوري «ممتاز ب»

اتحاد الكرة المصرية

كتبت- إنجي لطفي

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد قرر بشكل مبدئي الموافقة على إجراء مزايدات بمظاريف مغلقة، للمتقدمين بعروض للحصول على حق عرض دوري “ممتاز ب” ، مؤكدًا في نفس الوقت على عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا، يوم 19 من الشهر الجاري، لتأكيد الأمر رسميًا.

وأكد عبد الغني في إتصال لـ ONA، على أن قنوات “CBC وdmc”، و شركة “برزنتيشين”، تقدموا بمظاريف مغلقة، نافيًا تقدم شركة “تلي سيرف”، بالمظاريف.

وتابع قائلاً: ” ليس من حق قناة DMC الرياضية إذاعة مباريات دوري «ممتاز ب»، الإ بعد الحصول على موافقة اتحاد الكرة، واصفًا ما فعلته DMC بأمرغير قانوني”.

وكان من المقرر انطلاق DMC الرياضية، 15 سبتمبر المقبل، لكن بات من المؤكد تأجيل الانطلاقة، لحين اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة 19 سبتمبر المقبل، للبت في الأمر بشكل نهائي.

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أونا