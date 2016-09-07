أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غادة والى: تقديم مساعدات عاجلة ومعاشات لأسر المتضريين من حادثى الواحات والعياط

Google+ Print
غادة والى: تقديم مساعدات عاجلة ومعاشات لأسر المتضريين من حادثى الواحات والعياط غادة والى: تقديم مساعدات عاجلة ومعاشات لأسر المتضريين من حادثى الواحات والعياط

>كتبت آمال رسلان

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من تقديم المساعدات للأسر المتضررين فى حادثى الواحات وقطار العياط بعد استكمال الأوراق اللازمة، وإجراء الأبحاث الاجتماعية لهم لبحث آليات مساعدتهم اجتماعيا، وأوجه الاستفادة من منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء تقديم معاشات ضمانيه أو برنامج تكافل وكرامة وغيرها بهدف مساعدة تلك الاسر ودعمها في تجاوز مصابها الأليم.

وقال بيان للوزارة أن ذلك جاء عقب قرار وزارة التضامن صباح اليوم بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فى حادثي الواحات والعياط اللذين وقعا اليوم، بواقع  10 آلاف جنيه  لكل متوفى وألفي جنيه لكل مصاب، حيث استعرضت الوزيرة التقارير الواردة من اللجان التي تم تشكيلها عقب وقوع الحادثين والتي توجهت لمكان الحادث لحصر المصابين والمتوفين بالحادثين.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حادث العياط برئاسة أحمد غالب القائم بعمل مدير إدارة العياط وتم حصر 5 وفيات و27 مصاب كما تم تشكيل لجنة لحادث الواحات برئاسة خيرى صالح مدير إدارة الواحات وتم حصر 22 حالة وفاة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365