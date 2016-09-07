غادة والى: تقديم مساعدات عاجلة ومعاشات لأسر المتضريين من حادثى الواحات والعياط

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من تقديم المساعدات للأسر المتضررين فى حادثى الواحات وقطار العياط بعد استكمال الأوراق اللازمة، وإجراء الأبحاث الاجتماعية لهم لبحث آليات مساعدتهم اجتماعيا، وأوجه الاستفادة من منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء تقديم معاشات ضمانيه أو برنامج تكافل وكرامة وغيرها بهدف مساعدة تلك الاسر ودعمها في تجاوز مصابها الأليم.

وقال بيان للوزارة أن ذلك جاء عقب قرار وزارة التضامن صباح اليوم بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فى حادثي الواحات والعياط اللذين وقعا اليوم، بواقع 10 آلاف جنيه لكل متوفى وألفي جنيه لكل مصاب، حيث استعرضت الوزيرة التقارير الواردة من اللجان التي تم تشكيلها عقب وقوع الحادثين والتي توجهت لمكان الحادث لحصر المصابين والمتوفين بالحادثين.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حادث العياط برئاسة أحمد غالب القائم بعمل مدير إدارة العياط وتم حصر 5 وفيات و27 مصاب كما تم تشكيل لجنة لحادث الواحات برئاسة خيرى صالح مدير إدارة الواحات وتم حصر 22 حالة وفاة.