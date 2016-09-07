الطقس غدا مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار فى جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على بعض مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين والأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.. والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 20 32

مطروح 22 33

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

بلطيم 24 30

الإسماعيلية 24 33

السويس 24 34

العريش 21 31

نخل 19 31

طابا 19 32

الطور 25 32

مرسى علم 26 35

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 29 36

رفح 20 30

كاترين 17 29

سيوة 22 38

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

رأس سدر 24 34

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 23 36

سوهاج 24 36

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

شلاتين 27 37

حلايب 28 36

الوادى الجديد 21 38

قنا 26 38

نويبع 27 34

السلوم 23 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 33 45

الرياض 31 41

المنامة 34 37

أبوظبى 31 44

الدوحة 33 40

الكويت 31 42

دمشق 17 35

بيروت 25 30

عمان 18 30

القدس 17 27

غزة 24 30

بغداد 23 38

مسقط 26 32

صنعاء 16 30

الخرطوم 31 42

طرابلس 23 32

تونس 22 29

الجزائر 18 30

الرباط 20 28

نواكشوط 26 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

اسطنبول 23 29

اسلام اباد 25 36

نيودلهى 27 35

جاكرتا 25 31

بكين 21 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 24 28

أثينا 22 27

روما 17 27

باريس 14 29

مدريد 19 39

برلين 12 26

لندن 16 28

مونتريال 18 30

موسكو 9 17

نيويورك 22 30

واشنطن 23 33