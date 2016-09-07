بالصور.. القوات المسلحة تشارك في إنشاء 25 مدرسة ومعهد أزهري بسيناء

افتتح الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة، 6 مدارس جديدة بشبه جزيرة سيناء، تم إنشائها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة وعدد من المستثمرين، ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بشمال ووسط وجنوب سيناء، والتي تمثل المرحلة الثانية ضمن خطة إنشاء «25» مدرسة ومعهد أزهري يجري إنشائها حاليًا، ومخطط افتتاحها بحلول العام الدراسي المقبل .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري من أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وشملت الافتتاحات الجديدة مدرسة «الجدى للتعليم الأساسي» التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء، والتي أطلق عليها اسم الشهيد الملازم أول كريم سالم سيد، وقد أقيمت المدرسة على مساحة 640 م2، وتضم 11 فصل تعليمي، ومزودة بكافة الأنشطة التعليمية بجانب المكتبة وقاعة الحواسب الآلية والملاعب، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومبيت للمدرسين.

وضمت الافتتاحات 5 مدارس بمحافظة جنوب سيناء منها 4 مدارس بنطاق مركز رأس سدر منها مدرسة «عرب سليمان أبوحامد للتعليم الأساسي» والتي حملت اسم الشهيد المجند محمد السيد الدكروري ، ومدرسة «ذوي الإحتياجات الخاصة للتعليم الأساسي» والتي أطلق عليها اسم الشهيد المجند حسام خالد علي يوسف ، واللتان أقيمتا على مساحة 640 م 2، وتضم كل منها 11 فصل تعليمي ومجهزتان بكافة الأنشطة التعليمية والخدمية.

كذلك مدرسة «الحمة للتعليم الأساسي» والتي أطلق عليها اسم الشهيد المجند محمود حربي محمود حماد، ومدرسة «عرب الجراجرة الإعدادية»، والتي أطلق عليها اسم الشهيد المجند أحمد أبو الفتوح السيد خليفة، ومدرسة «عرب الدروز للتعليم الأساسي» بمركز أبو زنيمة والتي أطلق عليها اسم الشهيد الرائد عبد السلام محمد السيد حمادة، والتي أقيمت بنطام 8 فصول تعليمية متكاملة الأنشطة والمرافق والخدمات على مساحة 422 م 2.

كما قام وزير التربية والتعليم بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة حكومية للغات، وأخرى للمرحلة الثانوية بهدف الإرتقاء بالمنطومة التعليمية، وخدمة أبناء مدينة رأس سدر والقرى والتجمعات السكانية التابعة لها.

وأكد الفريق أسامة عسكر أن الافتتاحات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لإنشاء ورفع كفاءة المدارس والمعاهد الأزهرية بالقرى والتجمعات السكانية الأكثر إحتياجًا بشبه جزيرة سيناء، مشيرًا أنه سبق افتتاح مدرسة ومعهد ديني كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى 6 مدارس جديدة كمرحلة ثانية ضمن 25 مدرسة يجري الإنتهاء من إنشائها وافتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

من جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم حرص الدولة على المضي بخطى متسارعة لتحقيق مقومات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، لتخفيف العبء عن كاهل أبناء سيناء وتقديم خدمة تعليمية تليق بأبنائنا من الطلبة والتلاميذ من مختلف المراحل الدراسية.

وحضر الاحتفال محافظا شمال وجنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، وشيوخ وعواقل سيناء وأسر الشهداء، الذين عبروا عن إمتنانهم وتقديرهم للقوات المسلحة في تكريم وتخليد اسماء أبنائهم الشهداء وما قدموه من بطولة وتضحية فى سبيل مصر، كما أثنى مواطنو وبدو سيناء على الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة ، لتوفير مقومات الحياة الكريمة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، مؤكدين أصطفافهم لدعم جهود الدولة فى مواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة لابناء سيناء.